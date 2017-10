Im Dienst des Rock 'n' Roll : Udo Lindenberg: «Bordeigene Kids» sind nix für ihn

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 10:51 Uhr

Rockstar Udo Lindenberg (71), schon oft befragt nach Hochzeit und Kinder, hat noch einmal klargestellt: «"Das ist doch nix für 'n Indianer-Streuner wie mich, Ehe und bordeigene Kids. Ich habe mein Leben schon ganz früh in den Dienst des Rock 'n' Roll gestellt», sagte er der Zeitschrift «Gala».

Seit 19 Jahren ist Lindenberg mit der Fotografin Tine Acke (40) liiert, seine «engste Komplizin», «First Lady» und die, die ihm «ganz nah am Herzen wohnt» - so nennt er sie. Seine «Panikfamilie» hat sich der in Hamburg lebende Musiker aus engsten Freunden geschaffen. Promikinder hätten es ohnehin oft ganz schön schwer, sagte er. «Dann setzt man so 'nem Lindenzwerg 'nen Hut auf und sagt ihm: "Nun, sing mal so schön wie dein Alter!" Haha.»

Mitteilung