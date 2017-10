Dokumentation : Über Gäste am Tresen: «Schumanns Bargespräche»

vergrößern 1 von 1 Foto: Niv Abootalebi 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 11:19 Uhr

Von München um die Welt: In «Schumanns Bargespräche» von Marieke Schroeder besucht der berühmte Barbesitzer Charles Schumann Kollegen rund um den Erdball.

In Paris, New York, Havanna oder Tokio, überall trifft der 75-jährige seine Kollegen. Die mixen ihre Lieblingscocktails, verraten kleine Berufsgeheimnisse und plaudern über das richtige Mischungsverhältnis oder das Leben am Tresen.

Dabei wird klar, dass Einfühlungsvermögen und Gefühl für die Stimmung der Gäste oft wichtiger sind, als das korrekte Abmessen der Zutaten. Und dass wirklich gute Barkeeper mit den Besuchern der Bar zwar ins Gespräch kommen, aber dennoch immer eine gewisse Distanz wahren, so wie Schumann, der sich in dem anderthalbstündigen Film als zurückhaltender, aber angenehmer Gesprächspartner erweist.

Schumanns Bargespräche, Deutschland 2017, 103 Min., FSK ab 6, von Marieke Schroeder, mit Charles Schumann, Maxim Biller und Eckart Witzigmann

