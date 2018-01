Einschaltquoten : «Um Himmels Willen» stark - Dschungelshow bröckelt

Manche Klassiker wie «Um Himmels Willen» im Ersten sind weiter erfolgreich, andere wie die Dschungelshow auf RTL schwächeln etwas. Das ZDF schlägt sich ordentlich mit einer Doku.

Das Erste hat am Dienstagabend ein weiteres Mal mit seinem Seriendoppel gepunktet: Erst erreichte «Um Himmels Willen» mit Fritz Wepper als eigensinniger Bürgermeister Wöller und Janina Hartwig als selbstbewusste Ordensschwester Hanna ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,1 Prozent - kein anderer Sender kam da heran.

Gleich danach erreichte die jüngste Folge der Klinikserie «In aller Freundschaft» über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig ab 21.00 Uhr mit 5,54 Millionen (17,4 Prozent) noch einige Zuschauer mehr. Die «Tagesschau» kam im Ersten um 20.00 Uhr auf 4,63 Millionen (14,9 Prozent).

Auf RTL startete um 20.15 Uhr die neue Dramaserie «Sankt Maik» mit 2,58 Millionen Zuschauern (8,0 Prozent), die zweite Folge ab 21.15 Uhr verfolgten 2,60 Millionen (8,3 Prozent). Die Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» direkt danach hatte 4,98 Millionen Zuschauer (23,5 Prozent). Das waren noch einmal weniger als am Abend zuvor, als 5,14 Millionen (25,5 Prozent) eingeschaltet hatten. Damit hat das Dschungelcamp nach seinem Start am Freitag kontinuierlich an Interesse verloren. Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr die ZDFzeit-Doku «Nelson Müllers Nudel-Check», die 3,09 Millionen Zuschauer (9,6 Prozent) interessierte.

Die Komödie «Fuck ju Göhte» von 2013 erreichte auf Sat.1 im Schnitt 2,85 Millionen Zuschauer (9,5 Prozent), der Krimi «München Mord: Wo bist du, Feigling?» auf ZDFneo 2,24 Millionen (7,0 Prozent), die RTL-II-Reihe «Zuhause im Glück» 1,20 Millionen (3,8 Prozent), die Dokureihe «Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 6» auf Vox 1,00 Millionen (3,2 Prozent), und ProSieben kam mit bei der Zeichentrickserie «Die Simpsons» auf 0,99 Millionen Zuschauer (3,1 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF nach den ersten neun Tagen im Jahr 2018 unter den deutschen Fernsehsendern mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 12,7 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,0 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (5,9 Prozent), Vox (4,8 Prozent), ProSieben (4,0 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent) und RTL II (2,9 Prozent).