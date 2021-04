Notfall : US-Rapper DMX nach Herzanfall im Krankenhaus

Er sprach offen über seine Drogenprobleme: Rapper DMX hat schon länger gesundheitliche Probleme.

New York | Der US-Rapper DMX (50) liegt nach einem Herzanfall zur künstlichen Beatmung auf der Intensivstation eines Krankenhauses im Bundesstaat New York. Er wurde am späten Freitagabend mit einem Rettungswagen eingeliefert, wie sein Anwalt Murray Richman am Sonntag dem TV-Sender NBC sagte. Angaben zum Grund der Herzattacke oder zur Prognose der Ärzte machte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.