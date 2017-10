Freude über Nachwuchs : US-Realitystars Heidi Montag und Spencer Pratt sind Eltern

vergrößern 1 von 1 Foto: epa Nina Prommer 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 13:27 Uhr

Die US-Realitystars Heidi Montag (31) und Spencer Pratt (34) freuen sich über Nachwuchs. «Wir sind so gesegnet, einen wunderschönen, gesunden Jungen zu haben», sagte Montag dem US-Magazin «Us Weekly».

«Es war das härteste und bereicherndste Erlebnis, das ich je hatte.» Das Baby sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zur Welt gekommen. Das Paar lernte sich 2006 bei den Dreharbeiten zur MTV-Serie «The Hills» kennen und heiratete drei Jahre später. Die beiden nahmen unter anderem gemeinsam an der US-Version des «Dschungelcamps» und dem britischen «Promi Big Brother» teil. Ihre erste kleine Filmrolle hatte Montag 2011 in der Komödie «Meine erfundene Frau» an der Seite von Adam Sandler und Jennifer Aniston.

Bericht Us Weekly

Tweet Spencer Pratt