Baby-News : US-Schauspieler Topher Grace wird Vater

«Die wilden Siebziger»-Star Topher Grace (39) wird Vater. Entsprechende Gerüchte bestätigte am Dienstag (Ortszeit) seine Ehefrau, Schauspielerin Ashley Hinshaw. Die 28-Jährige postete ein Foto von sich auf Instagram und schrieb dazu: «Wenn du sechseinhalb Monate schwanger bist, jemand für dich Haar, Make-up und Garderobe macht und du dich so wie eine Prinzessin fühlst.» Das Schauspieler-Paar ist seit 2014 zusammen und heiratete im vergangenen Jahr.

Grace wurde Ende der 90er Jahre durch seine Hauptrolle in der TV-Serie «Die wilden Siebziger» bekannt, in der er mehrere Jahre an der Seite von Ashton Kutcher und Mila Kunis den Jugendlichen Eric Forman spielte. Danach hatte er Rollen in Hollywood-Streifen wie «Spider-Man 3», «Interstellar» oder «Predators». Hinshaw war 2012 neben Miley Cyrus in der Komödie «LOL - Laughing Out Loud» zu sehen.

erstellt am 02.Aug.2017 | 09:26 Uhr