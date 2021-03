Hollywood : US-Schauspielerin Jessica Walter gestorben

„Ihr Vermächtnis wird durch ihr Werk weiterleben“, sagt die Tochter von Jessica Walter nach dem Tod ihrer Mutter. Die Schauspielerin ist durch ihre Rolle in „Grand Prix“ 1966 weltberühmt geworden.

New York | Die US-Schauspielerin Jessica Walter ist tot. Walter, die unter anderem mit Rollen in der Comedy-Serie „Arrested Development“ und Hollywood-Filmen wie „Grand Prix“ berühmt geworden war, sei im Alter von 80 Jahren in New York gestorben, berichtete der Branchendienst „Deadline“ unter Berufung auf Walters Tochter. „Schweren Herzens bestätige ich den T...

