Wilde Zeiten : Uschi Glas: Früher war vielleicht nicht alles besser

Die Schauspielerin glaubt nicht, das die Jugend von heute weniger feiert als die jungen Leute früher. «Die lassen es schon krachen», meint sie.

von dpa

27. Januar 2019, 11:01 Uhr

Die Schauspielerin Uschi Glas (74) glaubt, dass die Partys zu ihrer Zeit nicht unbedingt besser waren als heute. «Man denkt immer, früher war alles besser - das kann man so gar nicht sagen», sagte sie am Rande des Deutschen Filmballs am Samstag in München.

«Also wir haben natürlich eine wilde Zeit gehabt», sagte sie, ohne ins Detail zu gehen. Aber sie wolle nicht einfach unterstellen, «dass wir cooler waren als jetzt die jungen Leute heute». Sie könne das nicht beurteilen. «Wahrscheinlich haben unsere Eltern gesagt, bei uns war es schöner.» Ihre Beobachtung zur Jugend: «Die lassen es schon krachen, also da habe ich keine Sorgen.»