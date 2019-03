Strenge Mutter : Verona Pooth wird von ihren Kindern «El Commandante» genannt

Die Fernseh-Entertainerin erzieht ihr beiden Söhne mit viel Liebe, wie sie sagt, doch es gebe auch Regeln, die einzuhalten seien.

von dpa

03. März 2019, 16:01 Uhr

Die Moderatorin Verona Pooth (50) wird von ihren Kindern wegen strenger Erziehungsregeln «El Commandante» genannt.

Ihre wichtigste Erziehungsregel sei «Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber machen, was ich sage», sagte sie dem Hessischen Rundfunk zufolge in der Sendung hr3-Sonntagstalk. Ihre Kinder würden mit viel Liebe aufwachsen. Aber «Rauchen, Trinken, Lügen und heimlich Dinge machen» seien untersagt.

«Wir setzen auf unser Vertrauen. Einer für alle, alle für eine. Wir sind sehr ehrlich», meinte die TV-Entertainerin. Pooths Söhne kamen 2003 und 2011 zur Welt.