«Bist Du sicher» : Veronika Fischer widmet ihrem Freund einen Song

05. April 2019, 14:06 Uhr

Er ist seit nun fünf Jahren ihre große Liebe - die Sängerin Veronika Fischer (67) hat ihrem Lebensgefährten Mario einen Song gewidmet. «Bist Du sicher» erscheint an diesem Freitag als Single, wie die Plattenfirma Telamo mitteilte.

Auf dem Cover schmiegt der Freund der Sängerin sich an sie, ist aber nur von hinten zu sehen. «Sag, bist Du sicher, dass es gut so ist, wie's ist. Dass Du mein Freund und Mann und mein Beschützer bist?», fragt Fischer in dem Lied.

Die Sängerin hatte ihren rund 16 Jahre jüngeren Freund im April 2014 im Wartezimmer einer Arztpraxis kennengelernt. «Unverhofft, wie aus dem Nichts, kam Mario», schrieb die Künstlerin im vergangenen Jahr in ihrer Autobiografie.

Als sie im Wartezimmer saß, seien zwei Sanitäter mit einem Patienten hereingekommen - und einer habe sie angesprochen. «Darf ich fragen, warum Sie hier sind, was Sie haben?» Sie sei im ersten Moment genervt gewesen und habe gedacht, er wolle ein Autogramm. Eine Weile später wurden die beiden ein Paar.