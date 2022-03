Einschaltquoten : Vier Millionen Zuschauer für Illner - Scholz im Einzel-Talk

Aktuelle Berichte zur Ukraine-Krise dominierten auch am Donnerstag das Fernsehprogramm am Abend. Die vorletzte Staffelfolge einer Arztserie machte in der Primetime das Rennen.

Das rund einstündige Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ haben am späten Donnerstagabend im Schnitt 4,01 Millionen Menschen verfolgt. Das entsprach ab 22.15 Uhr einem Marktanteil von 19,9 Prozent. Für die Talk-Sendung sei dies „die beste Reichweite seit April 2020“ gewesen, berichtete am Freitagmorgen der ...

