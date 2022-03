„Tatort“-Schauspieler : Vladimir Burlakov findet Propaganda „gruselig“

Der Schauspieler Vladimir Burlakov kam als Kind aus Russland nach Deutschland. Jetzt hilft er Geflüchteten, die alles verloren haben.

Der in Moskau geborene Schauspieler Vladimir Burlakov (35) ist entsetzt über die Desinformationen der russischen Regierung über den Ukraine-Krieg. „Es ist unglaublich, wie diese Maschinerie der Propaganda funktioniert. Selbst intelligente Leute, Freunde meiner Familie, glauben an eine angebliche Propaganda des Westens“, sagte Burlakov am Montagabend d...

