Happy Birthday : Vorfeiern mit Torte: Papst Franziskus wird 82

Wer Gottvertrauen hat, darf seinen Geburtstag auch vorfeiern: Papst Franziskus bekam eine Riesentorte geschenkt.

von dpa

17. Dezember 2018, 12:33 Uhr

Rom (dpa) - Geburtstag vorfeiern bringt Unglück? Das gilt nicht für einen Pontifex: Papst Franziskus hat seinen 82. Geburtstag an diesem Montag schon vorab begangen.

Am Sonntag bekam er von Kindern einen vatikanischen Hilfseinrichtung eine große Torte. Anschließend pustete er die Kerze auf dem weiß-gelben Gebäck aus. «Ich hoffe auch, dass es keine Verdauungsstörungen bei diesem großen Kuchen gibt», sagte er laut Vatikan-Medienplattform Vaticannews.

Am Geburtstag selbst stand dann für den Argentinier das alltägliche Geschäft eines Papstes an: Besucher zu Audienzen empfangen. Darunter waren am Montag eine internationale Kommission zur Abschaffung der Todesstrafe, eine Delegation japanischer Bischöfe und die Direktorin der Unesco, die Französin Audrey Azoulay.

Glückwünsche kamen aus aller Welt. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella schickte sie stilecht auf Latein: «Ad multos annos» wünschte er - auf viele weitere Jahre.