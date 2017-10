Falscher Honecker : «Vorwärts immer!»: Komödie mit Jörg Schüttauf

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 11:25 Uhr

Es ist der 9. Oktober 1989 in Ost-Berlin: Der Schauspieler Otto Wolf steckt in den Proben für ein Theaterstück, bei dem er Erich Honecker verkörpert.

Dann erfährt er durch Zufall, dass die für den Abend geplante Leipziger Demonstration niedergeschossen werden soll. Da seine schwangere Tochter Anne aber genau dorthin fährt, muss sich Otto etwas einfallen lassen.

Was wäre, wenn er sich als falscher Honecker ausgibt und die Lage in Leipzig entspannt? In den Hauptrollen sind Jörg Schüttauf, Josefine Preuß und Devid Striesow zu sehen.

Vorwärts immer!, Deutschland 2016, 98 Min., FSK ab 12, von Franziska Meletzky, mit Jörg Schüttauf, Josefine Preuß, Devid Striesow

Vorwärts immer!