Starbesetzung für Fortsetzung : Waller-Bridge mit Harrison Ford in „Indiana Jones 5“

Eine Fortsetzung von „Indiana Jones“ ist seit langer Zeit geplant. In die Starbesetzung reiht sich nun Phoebe Waller-Bridge als weibliche Hauptdarstellerin.

Los Angeles | Die Starbesetzung für die lange geplante „Indiana Jones“-Fortsetzung wächst weiter an. Als weibliche Hauptdarstellerin stößt nun die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (35, „Fleabag“) zum Cast, wie die Produktionsfirma Lucasfilm am Freitag mitteilte. Harrison Ford ist in „Indiana Jones 5“ in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Profes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.