Drama im Dschungelcamp : Warum Anouschka Renzi und Tina Ruland wegen Ohrstöpseln aneinandergeraten

Großes Drama im Dschungelcamp: Aufgrund von 85 Regelverstößen mussten die Stars einen ihrer Luxusartikel abgeben. Warum anschließend durch zwei Ohrstöpsel ein heftiger Streit zwischen den Schauspielerinnen Anouschka Renzi und Tina Ruland entfacht ist.

Verrat-Verdacht am Lagerfeuer: Das Schicksal von zwei kleinen Ohrstöpseln hat im RTL-Dschungelcamp die beiden Schauspielerinnen Anouschka Renzi (57) und Tina Ruland (55) gegeneinander aufgebracht. Beide gerieten in der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge der Reality-Show heftig aneinander, nachdem der Sender die Promis angewiesen hatte, einen ihrer L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.