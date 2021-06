Musik : Weiss und Oerding: EM-Song in der Sauna eingesungen

Unter der Dusche singt es sich gut? Nicht unbedingt! Für die beiden Sänger Wincent Weiss und Johannes Oerding eingnete sich offensichtlich ein warmes Zimmer für ihren EM-Song ganz besonders gut.

Berlin | Die Sänger Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) haben ihren gemeinsamen Song „Die guten Zeiten“ an einem ungewöhnlichen Ort aufgenommen: in einer Sauna in Sankt Peter-Ording. „Wir hatten keinen Mikrofonständer dabei und haben unser Mikro einfach auf den Saunatopf gestellt. Ich habe noch ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ich das Lied halb ...

