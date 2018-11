TV-Tipp : Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Zu zweit auf eine Reise, die einmal um die Erde führt: Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser haben es gemacht. Drei Jahre später, nach mehr als 100.000 Kilometern, kehrten sie zu dritt zurück. Daraus entstanden ist ein anrührender Dokumentarfilm.

von dpa

19. November 2018, 00:01 Uhr

Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser stehen auf einer Straße mitten in Kirgistan. Seit Stunden ist kein Auto vorbeigekommen. Und wenn doch noch eins kommen sollte - wer garantiert, dass der Fahrer die beiden mitnehmen würde?

Es sind Situationen wie diese, in denen man mit den beiden Reisenden lieber nicht tauschen würde. Selbst wenn man als Zuschauer zuvor noch dachte: Eine Weltreise? Das klingt ja traumhaft!

Über ferne Länder nur zu lesen oder etwas über sie aus den Nachrichten zu erfahren - genau das wollten Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser nicht mehr. Sie wollten diese Länder erleben. «Klar kenne ich einen Elefanten», sagt Gwendolin zu Beginn des Films. «Ich weiß genau, was ein Elefant ist - und ich weiß es doch nicht.» Denn erst, wenn man Fantasie mit Erfahrung tauscht, weiß man es wirklich.

Um möglichst unverfälschte Erfahrungen zu sammeln, nimmt das Paar nicht immer den leichtesten Weg. Das schildern die beiden im ihrem Dokumentarfilm «Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt», der im vergangenen Jahr schon im Kino ein Erfolg war und nun im Fernsehen Premiere hat: 3sat zeigt ihn am Montag (19. November) um 20.15 Uhr.

Von Freiburg aus ziehen die beiden los Richtung Osten, um anschließend aus dem Westen zurückzukommen. Ein Flugzeug wollen sie dafür nicht besteigen. Und viel Geld wollen sie auch nicht ausgeben, nur wenige Euro am Tag. Also trampen sie und schlafen meist im Zelt.

Der Film ist der Auftakt einer Jubiläumswoche bei 3sat. Denn seit 25 Jahren zeigt der Sender unter dem Titel «Dokumentarfilmzeit» einmal wöchentlich deutschsprachige Dokumentarfilme. Um das zu feiern, erhöht der Sender die Zahl der Dokus vom 19. bis 23. November auf drei pro Abend.

Der bunte und warmherzige Film «Weit» ist ein guter Auftakt für die Jubiläumswoche. Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser fangen ihre Erlebnisse unterwegs selbst mit der Handykamera ein. Die Aufnahmen waren ursprünglich nur als Erinnerung und für die Freunde und Familien zu Hause gedacht. Am Ende wurde daraus ein Dokumentarfilm, den im Kino nach Angaben der beiden Filmemacher bisher mehr 350 000 Zuschauer sahen.

Für Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser dauerte der Trip drei Jahre. «Es ist keine Reise, sondern ein Lebensabschnitt, in dem wir unterwegs sind», erklärt Gwendolin im Film. Immer wieder passieren unterwegs Überraschungen, kleine wie große. Zu den größten gehört wohl Bruno. Er ist der Sohn der zwei Weltreisenden, den die beiden in Mexiko bekommen.

Ihren Sohn zeigen sie nicht sofort. Erst ertönt Babygeschrei aus dem Off. In der nächsten Szene ist Bruno schon einige Monate alt. Selbstdarsteller sind die beiden nicht. Sie prahlen nicht mit Erlebnissen. Sie erzählen eher leise, was sie erlebt haben: nämlich dass die Welt - auch wenn sie in den Nachrichten oft anders erscheint - jede Menge hilfsbereite freundliche Menschen bereithält.