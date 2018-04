Weltenbummler im Interview : Weit weg, ganz nah dran

1206 Tage, 97000 Kilometer, 38 Länder, kein Flugzeug – und ein faszinierender Film: Wie Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier die Welt bereisten.

von Joachim Schmitz

21. April 2018, 16:00 Uhr

Am 29. März 2013 brechen die Abiturientin Gwen(dolin) Weisser und der Kameramann Patrick Allgaier in Freiburg per Anhalter gen Osten auf – mit dem Ziel, irgendwann aus dem Westen nach Hause zu kommen, nur über Land und Wasser zu reisen und kein Flugzeug zu benutzen. Nach drei Jahren und 110 Tagen, fast 97000 Kilometern, davon etwa 50000 getrampt, kehren sie wieder heim, sind in 667 Fahrzeugen durch 38 Länder gereist – und zu dritt: Im Mai 2015 wurden sie in Mexiko Eltern des kleinen Bruno, der beim Rest des Abenteuers dabei war. Über diese Reise haben Weisser und Allgaier einen Film gedreht, den sie ursprünglich nur Freunden und Verwandten zeigen wollten – mittlerweile hat „Weit“ 440000 Besucher in die Kinos gelockt und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilmen der letzten Jahre. In einem Dorf bei Freiburg treffen wir uns zum Interview:

Sie sind weite Strecken Ihrer Reise getrampt – eine Art des Reisens, die ja eigentlich der Vergangenheit angehört.

Gwendolin Weisser (GW): Ich bin mit 15 zum ersten Mal getrampt, nachdem ich mit ein paar Freundinnen in den Vogesen wandern war. Auf dem Rückweg hatten wir keine Lust, Geld für den Zug auszugeben und haben uns an die Straße gestellt. Unseren Vorsatz, auf keinen Fall bei Männern ins Auto zu steigen hatten wir schnell über den Haufen geworfen – und am Ende war es so eine coole Erfahrung, dass wir seitdem in dieser Konstellation in allen Schulferien irgendwohin getrampt sind.

Funktioniert es denn überall auf der Welt?

Patrick Allgaier (PA): Oft war es für uns sogar einfacher zu trampen, als es nicht zu tun. Wenn man ein Zelt dabei hat, ist man ja total flexibel, kann überall aussteigen, sein Haus aufbauen und am nächsten Tag wieder weiterfahren, wenn man es nicht bis in die nächste Stadt schafft. Wir haben es nach ein paar Monaten so sehr lieben gelernt, dass wir uns kaum noch etwas anderes vorstellen konnten als zu trampen. Teilweise wollten uns Leute Geld für den Bus oder den Zug geben, aber das wollten wir gar nicht.

Trampen aus Leidenschaft?

PA: Ja, ich habe ja übers Trampen sogar meinen Beruf gefunden.

Wie das?

PA: Nach der Schule bin ich durch Neuseeland getrampt. Mich hat dann jemand mitgenommen und gefragt, was ich denn machen will, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ich hab ihm gesagt, dass ich Lust hätte, mal fürs Fernsehen zu arbeiten – und er sagte: Ich bin Chef eines neuseeländischen Fernsehsenders, komm doch einfach mal zu uns. Das war an einem Freitag – am Montag habe ich mein Praktikum begonnen und war dann drei Monate da und habe die Basics gelernt. Damit habe ich dann ein Praktikum in Deutschland gekriegt, hab lange bei einem Regionalsender gearbeitet und bin dann irgendwann zum SWR gerutscht, ohne Ausbildung oder Studium.

Hatten Sie bei der Abreise eigentlich eine Vorstellung, wie lange Sie unterwegs sein werden?

GW: Uns war klar, dass es mehr als ein Jahr wird. Aber wir haben unseren Eltern auch gesagt, dass wir wohl spätestens nach zwei Jahren zurück sind. Aber innerlich wussten wir wohl beide, dass es theoretisch auch fünf Jahre werden können.

Was für einen Etat hatten Sie für die Reise?

GW: Unterschiedlich. Ich hatte knapp 8000 Euro gespart und Patrick knapp 20000. Als wir zurückkamen, hatten wir noch 500 Euro auf dem Konto (lacht).

Einen Kinofilm hatten Sie aber nicht geplant, oder?

PA: Nee. Gwen hatte viel bei Jugendfilmprojekten mitgemacht und ich als Kameramann hätte es nicht übers Herz gebracht, keine Kamera mitzunehmen. Ich hatte auch auf früheren Reisen mit meinen Freunden immer einen Film gemacht – mit einer coolen Aufführung für alle Freunde und Verwandten.

Vor allem der Iran und Pakistan kommen im Film ganz anders rüber als wir diese Länder über die Medien wahrnehmen.

GW: Es gibt natürlich diese Dinge, die hier durch die Medien gehen. Das ist ja kein Quatsch, den sich irgendwer ausdenkt. Natürlich ist die politische Situation im Iran sehr heikel und in Pakistan passieren schreckliche Dinge. Aber wenn man einfach die ganz normalen Menschen auf der Straße kennenlernt, merkt man, wie viel mehr es noch gibt und wie wenig die meisten Leute selbst mit der politischen Situation in ihrem Land zu tun haben. Sie wollen sich auch nicht darüber definieren lassen.

PA: Wenn man im Iran oder Pakistan in ein Dorf kommt, in dem seit zwei oder drei Jahren keine Ausländer mehr waren, dann ist dieser Moment etwas Besonderes für beide Seiten. Man denkt ja, die Leute in so einem Land seien engstirnig und verängstigt, aber es ist das genaue Gegenteil: Wir wurden in Pakistan noch häufiger als in anderen Ländern von Menschen einfach zu sich nach Hause eingeladen. Obwohl sie fast nichts besitzen, wollen sie unbedingt, dass man sich wohlfühlt bei ihnen.

GW: Es sei denn, man hat das Pech, irgendeinem schlechten Menschen zu begegnen – aber denen kann man auch hier begegnen.

PA: Im Iran sind gerade die jungen Leute wahnsinnig weltoffen, kulturinteressiert und motiviert. Sie können nur eben ihr Land nicht verlassen – und wenn sie schon nicht raus können, dann laden sie die Leute eben zu sich nach Hause ein. Deshalb gibt es dort ja auch Couchsurfing, obwohl es eigentlich verboten ist. Wir haben Leute im Iran getroffen, die besseres Englisch sprachen als wir und sogar einen amerikanischen Akzent hatten, obwohl sie noch nie außer Landes waren. Die lernen das über Filme und Internet. In Pakistan haben selbst die Leute in den Bergdörfern manchmal extrem gutes Englisch gesprochen.

Als Sie abgereist sind, waren Sie ein Jahr zusammen – als Sie zurückkamen waren es viereinhalb Jahre. Wahrscheinlich haben Sie erst unterwegs die eine oder andere Facette des anderen kennengelernt, oder?

PA: Ja, man lernt sich schon noch intensiver kennen. Aber spätestens nach ein paar Monaten war es gar nicht mehr so viel anders als zu Hause zu sein. Auch auf der Reise etabliert sich ein Alltag, spätestens nach einem halben Jahr nimmt man gar nicht mehr jeden Moment so bewusst wahr. Es wird ganz normal, morgens das Zelt abzubauen, das Frühstück zu machen, sich im Wald die Zähne zu putzen und sich dann an die Straße zu stellen, um weiter zu trampen. In so einer Routine muss man sich manchmal richtig kneifen und klarmachen, was man da eigentlich tut.

Wenn man über 1000 Tage 24 Stunden täglich zusammen ist, gibt’s doch sicher auch Phasen, in denen man sich mal gegenseitig auf die Nerven geht, oder?

GW: Natürlich gibt es Hochs und Tiefs. Wir haben uns auch mal genervt, aber wir haben uns nie so richtig gezofft, dass einer gesagt hätte: Ich will Dich jetzt mal ein paar Monate nicht sehen. Was mir aber auch aufgefallen ist: Wenn man so wie wir unterwegs ist, dann ist man immer Gwen und Patrick oder Patrick und Gwen und nie einfach mal nur Patrick oder nur Gwen.

Man verschmilzt in den Augen der anderen?

GW: Ja. Die Leute gehen davon aus, dass wir dieselben Bedürfnisse und dieselben Interessen haben. Das hat mich irgendwann mal wirklich gestört. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich gucken kann, was auf mich als Gwen zukommt.

Wenn Sie die Augen schließen – welches Bild der Reise taucht da auf?

GW: Mittlerweile ist es schwer zu differenzieren, welche Bilder des Films und was aus Erinnerungen auftaucht. Was ich als wahnsinnig eindrucksvoll erinnere, ist die Situation, in der die Kamele durch die Wüste liefen – auch weil Amir, der iranische Junge, davon so gerührt war. Oder wie wir in der kasachischen Wüste stehen und trampen. Es war wahnsinnig heiß und wir standen neben einem Kanal, der nicht sonderlich einladend aussah. Trotzdem stand immer der eine oben an der Straße und hat getrampt und der andere ist schnell runter zum Kanal (lacht).

PA: Für mich war die Zugfahrt durch Belutschistan sehr bewegend. Eine wahnsinnig schöne Landschaft. Wir sind aus 3000 Höhenmetern runtergefahren an den Persischen Golf und waren als einzige Touristen in diesem pakistanischen Zug, waren 40 Stunden unterwegs – einerseits ist diese unglaubliche Landschaft vorbeigezogen und auf der anderen Seite haben wir die Leute im Zug so nah und intensiv kennengelernt.

Gibt es ein Land, von dem Sie sagen würden: Dahin möchte ich unbedingt noch mal?

GW: Georgien, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber es gibt so viele Aspekte. Kulturell würde ich gerne noch mal in den Iran und nach Pakistan. Landschaftlich sofort noch mal nach Tadschikistan und Sibirien. Und emotional hänge ich natürlich an Mexiko, weil da unser Kind auf die Welt gekommen ist.

Von welchem Land würden Sie sagen: Genug gesehen?

GW: Ich muss nicht unbedingt noch mal nach Japan. Das liegt natürlich auch daran, was man dort erlebt hat. In Japan habe ich oft gedacht, hier müsste man mal richtig wandern gehen. Aber ich war damals schon schwanger, wenn auch ziemlich am Anfang. Mir war manchmal schlecht, ich war auch überfordert mit den ganzen Eindrücken.

PA: Und wir hatten zum ersten Mal Terminstress, weil wir rechtzeitig das Containerschiff erreichen mussten, mit dem wir fahren wollten und das wir auch schon bezahlt hatten. Vorher waren wir eigentlich immer extrem entspannt, haben nach links und rechts geguckt und gerne auch mal eine Extrarunde gedreht. Das geht natürlich nicht, wenn man Angst haben muss, zu spät zu kommen.

Von der Schwangerschaft haben Sie ja in Sibirien erfahren. Haben Sie damals erwogen, die Reise abzubrechen?

GW: Nee. Natürlich mussten wir uns erst mal an den Gedanken gewöhnen, ein Kind zu kriegen. Ich war ja erst 22.

Wie hat’s Bruno denn gefallen, als er dann auf der Welt war?

PA: Er hatte ein unkonventionelles und natürlich unstrukturierteres Leben als Kinder in Deutschland. Aber dafür war seine feste Struktur, nämlich wir beide, richtig stark. Wir waren quasi seine beiden Säulen, alles andere wechselte, aber wir beiden waren immer da.

Haben Sie schon Pläne und Ziele für die Zukunft?

GW: Träume vor allem, konkrete Pläne noch weniger. Wir sind in einer Gruppe von etwa 15 Leuten, suchen langfristig nach Land und wollen ein Gemeinschaftsprojekt gründen. Wir wollen einen großen Garten haben und vor allem ein Kulturprojekt starten, das uns die Möglichkeit gibt, Leute aus aller Welt zu uns einzuladen und mit ihnen ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen.

Wird es eine Fortsetzung von „Weit“ geben?

GW: Das ist überhaupt kein Thema, so etwas lässt sich nicht wiederholen. Der Film besticht ja unter anderem dadurch, dass er so unbedarft und authentisch ist. Er war ja nur für Freunde und Familie gedacht.

PA: Wenn wir jetzt noch einen machen würden, dann wäre es keine Reise, sondern gleich eine Filmproduktion. Das funktioniert nicht.