Der Nächste, bitte : „Wer stiehlt mir die Show?“ wird fortgesetzt

„Echte Familienunterhaltung“: Show-Altmeister Frank Elstner hat Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“ gelobt.

München | Joko Winterscheidts ProSieben-Format „Wer stiehlt mir die Show?“ geht noch in diesem Jahr weiter. ProSieben beauftragte beim Produzenten Florida Entertainment eine zweite Staffel, wie es am Sonntag hieß. In der am 5. Januar erstmals ausgestrahlten Sh...

