Kultsänger : Werner Böhm tanzte die letzte Polonäse auf Gran Canaria

Seine «Polonäse Blankenese» durfte jahrelang auf keiner Schlagerparty fehlen. Nun ist Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals auf Gran Canaria gestorben. Auch seine Ex-Frau Mary Roos trauert.

von dpa

04. Juni 2020, 14:45 Uhr

«Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse/ denn nun geht sie los/ unsere Polonäse» - mit einem selbst für Hardcore-Fans des Genres eigenartigen Schlager ist Werner Böhm in den 80er Jahren zu einem Kultsänger geworden.

Schwarz-weiß kariertes Sakko, gestriegelte Haare, Aktentasche und Gummihuhn in der Hand, so trat er als Gottlieb Wendehals mit seinem Stimmungshit «Polonäse Blankenese» in zahlreichen Fernsehshows auf und heizte Tausende Partys an.

Nur wenige Monate nach seinem Umzug von Hamburg auf die Kanarischen Inseln ist er dort nun kurz vor seinem 79. Geburtstag gestorben. Das bestätigte sein Management der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf seine Frau Susanne Böhm. Der «Bild»-Zeitung sagte sie: «Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig.»

Anfang April erklärte er laut RTL noch in einem Video, das ihn auf Gran Canaria an der Seite seiner guten Freundin Helga zeigen soll: «Jetzt bin ich hier auf Gran Canaria, und bin froh, dass ich nicht mehr von irgendwelchen fremden Menschen belästigt werde.»

Gegenüber RTL hatte er von einer harten Zeit gesprochen und eingestanden, dass er über seine Verhältnisse gelebt habe. Er wies in dem Interview aber zurück, wegen Mietschulden in Hamburg nach Gran Canaria gezogen zu sein. «Ich habe das Haus aufgegeben, weil das Haus eine Nasszelle war», sagte er. TV-Bilder zeigen, wie die Stimmungskanone auch auf der Urlauberinsel Lokalgäste zur Polonäse auflaufen lässt.

Die Rentnerin Helga, die in dem Interview betont, sie sei nicht seine Freundin und helfe ihm nur aus Menschlichkeit, hatte Böhm tot in seinem Bett gefunden. «Wir waren Montag noch zusammen Krabben essen. Er war braun gebrannt, sah gut aus und war gesund. Ich kann nicht fassen, dass er jetzt tot ist», sagte Helga nun RTL.

Mit RTL war Böhm über das Dschungelcamp verbunden - zuletzt im Jahr 2015 in der Sommerausgabe «Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!». Damals traten Kandidaten auf, die schon früher an der regulären Dschungelshow «Ich bin ein Star - Lasst mich hier raus!» teilgenommen hatten. In dieser Show hatte Böhm gleich bei der ersten Staffel im Jahr 2004 mitgemacht.

«Mit Werner Böhm verbinden wir gute Laune und ein großes Herz. Seine Polonäse Blankenese wird uns immer an ihn erinnern. Möge er in Frieden ruhen», sagte ein RTL-Sprecher am Donnerstag.

Böhm war von 1981 bis 1989 mit Schlagersängerin Mary Roos verheiratet. Sie postete am Donnerstag ein altes Foto auf Facebook, dass sie dem gemeinsamen kleinen Sohn im Arm und mit Böhm zeigt. «Danke für das Liebste, das Du mir geschenkt hast. RIP», schrieb sie dazu.

1995 heiratete der Sänger Susanne Böhm. Inzwischen waren die beiden laut «Bild» und RTL getrennt.

© dpa-infocom, dpa:200603-99-296580/3