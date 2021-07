Schauspieler : Wilfried Klaus wird 80 und findet das richtig gut

Manch einer hadert mit dem Alter. Nicht jedoch Schauspieler Wilfried Klaus. Langeweile kommt bei ihm ohnehin nicht auf.

München | Seit Mitte der 1960er Jahre hat Wilfried Klaus in einer Vielzahl deutscher Fernsehserien mitgewirkt – von „Tatort“ über „Derrick“ bis „Monaco Franze“. Die Rolle seines Lebens hatte der gebürtige Oberbayer aber als TV-Kommissar in der Serie „SOKO 5113“. 30 Jahre lang gab er den genauso gemütlichen wie scharfsinnigen Ermittler Horst Schickl. Am Donne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.