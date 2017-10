Neues aus Hollywood : Will Smith und Tom Holland in «Spies in Disguise»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jeon Pizzello 1 von 1

Schauspieler Will Smith («Verborgene Schönheit») und Tom Holland («The First Avenger: Civil War») sind bald Seite an Seite auf der Leinwand zu sehen - oder zumindest zu hören. Der animierte Film «Spies in Disguise» (etwa: Getarnte Spione) baut auf einem Kurzfilm von 2009 namens «Pigeon: Impossible» auf, berichtet das Magazin «Variety».

Darin löst ein Geheimagent fast einen weltweiten Konflikt aus, als eine Taube sich im Atomkoffer einer Regierung verfängt. Mit solch einem Aktenkoffer können Staatschefs den Einsatz von Atomwaffen anordnen - egal, wo sie sich befinden. «Spies in Disguise» soll im Januar 2019 in die Kinos kommen.