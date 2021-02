Singer-Songwriter : Will zurück auf die Bühne - Bosse wird 41

Der Erfolg ist ihm nicht in den Schoß gefallen. Doch er hat seinen Weg verfolgt und ist inzwischen eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Nun wird Bosse 41.

Berlin | Der Musiker Bosse zeigt sich in Zeiten des Lockdowns durchaus zuversichtlich. Er will wieder auf die Bühne und kündigt auf seiner Homepage eine Tour für den Herbst an. In die Festivalsaison möchte er sogar schon Ende Mai starten. „Wenn ich im Studio ...

