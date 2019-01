Krimireihe : Wuppertal bewirbt sich um den «Tatort»

Wuppertal hat Lust auf den «Tatort». Jetzt gibt es eine offizielle Bewerbung der Schwebebahn-Stadt.

von dpa

30. Januar 2019, 18:31 Uhr

Wuppertal will «Tatort»-Stadt werden. Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) habe sich nun offiziell bei WDR-Intendant Tom Buhrow darum beworben, teilte eine Sprecherin der Großstadt am Mittwoch mit.

Wuppertal habe hervorragendes Potenzial als Drehort in der Riege der «Tatort»-Städte aus der ARD-Krimireihe und ein unverwechselbares Profil. Wuppertal sei in den vergangenen Jahren außerdem schon mehrfach Drehort für Filmproduktionen gewesen. So seien die letzten Szenen des Films «Werk ohne Autor» von Florian Henckel von Donnersmarck in der Schwebebahn-Stadt gedreht worden.

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hatte verärgert geäußert, dass der «Tatort» nur Klischees seiner Stadt verbreite. In der jüngsten Krimifolge aus Dortmund hatte Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und sein Team den Mord an einem Ex-Bergmann untersucht - vor tristen Industriekulissen und unter Bergleuten, die nach Zechenschließungen Frust und Langeweile schieben. WDR-Intendant Buhrow hatte Sieraus Kritik zurückgewiesen.