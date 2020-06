Einschaltquoten : ZDF-Krimi «Der Staatsanwalt» liegt im Rennen vorn

Die ZDF-Krimiserie «Der Staatsanwalt» hat wieder einmal das Quotenrennen für sich entschieden. Auf dem zweiten Platz landete die ARD - mit einer Komödienreihe.

27. Juni 2020, 11:00 Uhr

Die ZDF-Krimireihe «Der Staatsanwalt» liegt bei den Quoten vorn. 4,71 Millionen Zuschauer sahen die Folge «Alte Freunde», das entspricht einem Marktanteil von 19,4 Prozent.

Die ARD erreichte mit «Dennstein & Schwarz - Schuldenfalle» 3,02 Millionen (12,3 Prozent). In der neuen Folge kämpften die beiden Anwältinnen Paula Dennstein (Maria Happel) und Therese Schwarz (Martina Ebm) zur Primetime um 20.15 Uhr wieder für Gerechtigkeit.

Auf RTL interessierten sich 1,55 Millionen (6,4 Prozent) für eine weitere Folge von «Pocher und Papa auf Reisen», in der Oliver Pocher mit seinem Vater auf Tour geht. ProSieben schaffte mit dem Film «Non-Stop» mit Liam Neeson 1,55 Millionen (6,4 Prozent). Auf RTLzwei sahen sich 1,14 Millionen «Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr» an (4,7 Prozent).

Mit «Guinness World Records» lockte Sat.1 0,94 Millionen vor die Bildschirme (3,9 Prozent). Die Folge der Krimiserie «Bones - Die Knochenjägerin» um 20.15 Uhr auf Vox schalteten 0,61 Millionen ein (2,5 Prozent). Eine weitere Episode von «Death in Paradise» um 20.15 Uhr verfolgten auf ZDFneo 0,47 Millionen (1,9 Prozent).

