Dreharbeiten : ZDF-Taunuskrimi mit neuer Kommissarin

Bestseller-Autorin Nele Neuhaus „mordet“ schon seit Jahren erfolgreich im Taunus. Ihre Krimis wurden auch für das ZDF verfilmt. Nach mehrjähriger Pause wird nun der neunte Taunuskrimi gedreht - mit einer wichtigen Neuerung.

Königstein im Taunus | Eine Frau mit Einkaufstüten an beiden Händen läuft durch die Fußgängerzone von Königstein im Taunus. Sie wirft immer wieder einen Blick zurück. Ihr Blick wird ängstlich, als sie einen Mann bemerkt, der in die Straße eingebogen ist. Sie fängt an zu rennen, lässt die Tüten fallen. „...und danke!“ ruft der Regisseur hinter der provisorischen Absperrun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.