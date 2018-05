Royal Wedding : ZDF zeigt Doku über Harry und Meghan

Wie haben sich Prinz Harry und Meghan Markle kennengelernt? Diese und andere Fragen beantwortet eine ZDF-Doku.

von dpa

14. Mai 2018, 13:24 Uhr

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit des Jahres - das ZDF hilft beim Einstimmen darauf. Prinz Harry und Meghan Markle geben sich Samstag (19. Mai) das Jawort. Die Dokumentation «Harry und Meghan – Hochzeit bei den Windsors» aus der Reihe ZDFzeit am Dienstag (15. Mai) um 20.15 Uhr lässt Freunde und Weggefährten des Hochzeitspaares zu Wort kommen.

Sie erzählen zum Beispiel, wie sich Harry und Meghan kennenlernten und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Außerdem widmet sich die Doku der Frage, wie sich Großbritannien auf die Mega-Hochzeit vorbereitet. Wie mehrere andere Sender ist das ZDF am Hochzeitstag auch selbst live dabei und berichtet am Samstag von 11.00 Uhr an.