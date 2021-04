Lässiger „trip“ : Zehn Jahre Cro: Masken-Rapper deutet letztes Album an

Cro ist zurück: Vier Jahre nach seinem letzten Album präsentiert der Rapper mit der Maske ein Doppelalbum. Doch die Freude der Fans wird getrübt. Denn Cro kündigt - mal wieder - seinen Rückzug an.

Berlin | Eine offene Wohnzimmer-Lounge mit Blick auf den Dschungel: So hat Cro bislang die Corona-Pandemie erlebt. Der Rapper, der schon vor zehn Jahren die Maske salonfähig machte, lebt seit über zwölf Monaten in seinem Haus auf Bali. Dort produzierte er sein Doppelalbum „trip“. Die Tracks sprühen nur so vor Kreativität und tropischer Lässigkeit. „Für m...

