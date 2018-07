Tragikomödie über Großfamilie : «Zuhause ist es am schönsten»: Unterhaltsame Familienfehde

Eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen eine Großfamilie vollständig zusammenkommt, sind große Feste. In «Zuhause ist es am schönsten» dauert es nicht lange, bis es auf so einer Feier kracht. Dann bricht auch noch ein Sturm los und alle sitzen gemeinsam fest.

von dpa

30. Juli 2018, 15:19 Uhr

Zur Feier ihrer Goldenen Hochzeit haben Alba und Pietro ihre Großfamilie samt Ex-Frauen und Enkeln auf ihr Anwesen auf der idyllischen Insel Ischia eingeladen. Aber von Harmonie ist wenig zu spüren, bald fliegen generationsübergreifend die Fetzen.

Und dann sitzt die ganze Bagage wegen eines Sturms auf der Insel fest. Der italienische Regisseur Gabriele Muccino («Sieben Leben», «Das Streben nach Glück») hat eine unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Tragikomödie über eine Großfamilie in Szene gesetzt. Sein gut gespielter, glaubwürdiger Film kommt ohne große Stars aus, konnte aber in Italien das Publikum überzeugen.

Zuhause ist es am schönsten, Italien 2018, 105 Min., FSK ab 6, von Gabriele Muccino, mit Ivano Marescotti, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Elena Minichiello, Valeria Solarino