Tig Notaro bei Amazon : Zweite Staffel der Comedy-Serie «One Mississippi» gestartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Kristin Murphy 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Mit ihrer autobiografisch-inspirierten Serie «One Mississippi» gelang der Komikerin Tig Notaro ein Überraschungserfolg. Ursprünglich gab es zunächst nur eine Pilot-Episode. Doch als die sehr positiv aufgenommen wurde, folgte vergangenen Herbst eine ganze Staffel.

Damals ließ sich die Stand-Up-Comedian Notaro von Erlebnissen in ihrem eigenen Leben inspirieren und erzählte von ihrer Brustkrebserkrankung und wie sie nach dem Tod ihrer Mutter aus Los Angeles in eine Kleinstadt in den Südstaaten zurückkehrte.

Dabei fand Notaro, die in der Serie auch die Hauptrolle spielt, eine wunderbare Balance zwischen Melancholie und Humor, zwischen Komik und berührenden Momenten.

Nun gibt es seit Kurzem die zweite Staffel bei Amazon - in den neuen sechs Folgen schaut Notaro auch auf politische Veränderungen in der Ära Donald Trump.