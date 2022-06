Die Airbeat One 2019. FOTO: Julian Canto up-down up-down Logo NEO Festival in Neustadt-Glewe Airbeat One noch nicht ausverkauft – woran liegt das? Von Katharina Golze | 29.06.2022, 13:37 Uhr

Warum das Airbeat One Festival mit 99-Euro-Tickets wirbt und in diesem Jahr mehr Tickets als in den Vorjahren verlost werden.