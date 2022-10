Symbolbilder - 2020 - Foto: Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Demonstration in Wismar Hunderte protestieren gegen Energie- und Gesundheitspolitik Von dpa | 24.10.2022, 20:12 Uhr

Etwa 700 Menschen sind am Montagabend in Wismar gegen die Maßnahmen von Bund und Land auf die Straße gegangen. Redner forderten wirksame staatliche Hilfen zur Dämpfung der Strom- und Gaspreise und zum Schutz der Wirtschaft. Auch der jüngste Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf war Thema.