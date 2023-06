Das Feuer war am 6. Juni 2023 vormittags ausgebrochen und hatte auf den Wald und das benachbarte Moorgebiet übergegriffen. Der Brand konnte bis zum späten Dienstagabend von etwa 300 Einsatzkräften der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Foto: dpa up-down up-down Kein Rauchen, Parken, Grillen 10 Don‘ts gegen Feuer: Wie Bürger aktiv Waldbrände verhindern können Von Katharina Golze | 09.06.2023, 10:35 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern brennen Wälder. Klimaminister Till Backhaus (SPD) rät den Bürgern, was sie nicht machen sollten und was sie bei Feuer tun können.