Das als Herz- und Diabeteszentrum bekannte Klinikum in Karlsburg (Vorpommern-Greifswald) bekommt eine zentrale Notaufnahme. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag anlässlich eines Besuches in Karlsburg mitteilte, beteiligt sich das Land mit zehn Millionen Euro an dem Bauvorhaben.