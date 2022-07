ARCHIV - Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Ausbildung 108 neue Polizisten bekommen Zeugnisse: 29 durchgefallen Von dpa | 05.07.2022, 19:26 Uhr

Neue Polizisten für Mecklenburg-Vorpommern: 108 Absolventen bekommen nach zweijähriger Ausbildung am Freitag ihre Zeugnisse und werden zu Polizeimeistern auf Probe ernannt. Weitere 29 Polizeischüler scheiterten an den Prüfungen, wie die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow am Dienstag mitteilte. Weitere 7 seien auf eigenen Wunsch entlassen worden und noch einmal 7 hätten das Ausbildungsziel nicht in der regulären Zeit erreicht. Sie sollen eine zweite Chance bekommen.