Vorpommern-Greifswald 11-Jähriger setzt sich ans Steuer und rammt geparkte Autos Von dpa | 19.06.2022, 12:06 Uhr

Ein 11-jähriger Junge hat am Sonntagmorgen mit dem Wagen seines Vaters mehrere parkende Fahrzeuge gerammt. Zuvor hatten mehrere Anwohner bei der Polizei angerufen und berichtet, dass in einem Wohngebiet in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ein Auto fährt, bei dem ein Kind am Steuer sitzen soll, teilte die Polizei mit. Wenig später entdeckten die Beamten das Fahrzeug, das gerade gegen das Auto eines Pflegedienstes fuhr. Schon zuvor hatte der Wagen zwei andere parkende Autos gerammt. Es saß tatsächlich ein Junge hinter dem Steuer. Die Beamten brachten das Kind zu seinen Eltern. Dabei stellte sich heraus, dass der Junge heimlich mit dem Auto seines Vaters losgefahren war. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.