Rente 1,2 Millionen Menschen in MV zur Sozialwahl aufgerufen Von dpa | 27.04.2023, 18:06 Uhr

Rund 1,2 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen in diesen Tagen Post mit den Unterlagen zur Sozialwahl 2023. Die Versicherten der Rentenversicherung und der fünf Ersatzkassen TK, Barmer, DAK Gesundheit, KKH und hkk sind zur Wahl von Vertretern aufgerufen, die wichtige Entscheidungen zu Rente und Krankenversicherung beschließen, wie die Deutsche Rentenversicherung am Donnerstag mitteilte. Bei der Rentenversicherung beispielsweise würden die Reha-Leistungen von der Selbstverwaltung gestaltet.