Mecklenburgische Seenplatte 13-Jährige nach mutmaßlichem Drogenkonsum in Lebensgefahr Von dpa | 26.06.2023, 16:10 Uhr

Ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwebt nach der mutmaßlichen Einnahme von Drogen in Lebensgefahr. Eine 15-Jährige sei auf dem Weg der Besserung, teilte die Polizei am Montag mit. Sie liege ebenfalls in einer Klinik.