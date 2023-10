Ehrenamt 13 weitere Projekte in MV mit Engagementpreis ausgezeichnet Von dpa | 20.10.2023, 18:07 Uhr | Update vor 43 Min. Carsten Schneider Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Der Engagementpreis „machen!2023“ ist an 13 weitere ehrenamtliche Projekte in Mecklenburg-Vorpommern verliehen worden. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören etwa der Deutsch-Polnische Kultursommer in Pasewalk, das generationsübergreifende Dorfzentrum in Grambow und ein landesweites Angelprojekt für Schulkinder. Das teilte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), am Donnerstag mit.