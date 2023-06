Ecstasy-Pille «Blue Punisher» Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa up-down up-down Drogen 14- und 15-Jährige nach Ecstasy-Konsum aus Klinik entlassen Von dpa | 30.06.2023, 14:35 Uhr

Eine 14- und eine 15-Jährige haben nach dem Konsum von Ecstasy das Krankenhaus in Neubrandenburg verlassen. Die 15-Jährige sei bereits vor ein paar Tagen und die 14-Jährige am Freitag entlassen worden, teilte die örtliche Polizei mit. Die beiden waren nach Angaben der Polizei nach dem Konsum von Ecstasy in Form von „Blue-Punisher“-Tabletten auf der Intensivstation gelandet. Eine 13-Jährige war am Montag im Krankenhaus in Neubrandenburg gestorben - mutmaßlich ebenfalls nach dem Konsum von „Blue Punisher“.