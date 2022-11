Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie 15 Millionen aus Härtefallfonds für Kitas und Schulen Von dpa | 10.11.2022, 18:51 Uhr

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) haben die Hilfen des Landes für Kitas, Schulen und Hochschulen im Rahmen des geplanten Landes-Energiefonds hervorgehoben. „Wir werden es nicht zulassen, dass das Energiesparen auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen in den Kitas und Schulen ausgetragen werden darf“, sagte Oldenburg am Donnerstag in Schwerin.