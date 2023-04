Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz 16-Jähriger niedergestochen: Prozess soll früher enden Von dpa | 11.04.2023, 14:53 Uhr

Der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen drei Männer aus Neubrandenburg soll nach ersten Geständnissen früher enden als geplant. Nach dem bisherigen Verlauf könnten Urteile im Mai verkündet werden, wie eine Sprecherin des Landgerichtes am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Bisher waren Verhandlungstermine bis Mitte Juni geplant. Ein 20-Jähriger, sein 18-jähriger Bruder und ein 22-jähriger Freund sind wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sie sollen das 16 Jahre alte Opfer und dessen Begleiter am 1. November am Abend in der Oststadt Neubrandenburgs abgepasst und attackiert haben.