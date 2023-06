HKB Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Freizeit 16-Jähriger und 40-Jährige siegen bei HKB-Treppenlauf Von dpa | 05.06.2023, 10:44 Uhr

Ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 40 Jahre alte Frau haben den diesjährigen Treppenlauf im Turm des Hauses der Kultur und Bildung (HKB) in Neubrandenburg gewonnen. Der Neubrandenburger Janno Barck war unter 112 Startern am Wochenende mit 1:02,76 Minuten der mit knapp einer Sekunde Abstand Schnellste der Männer, wie ein Sprecher der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft am Montag sagte. Der denkmalgeschützte HKB-Turm am Markt ist rund 60 Meter hoch und hat 273 Stufen.