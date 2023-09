Ermittlungen 17-Jährige soll vergewaltigt worden sein: Haftbefehl Von dpa | 19.09.2023, 16:22 Uhr | Update vor 1 Std. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Das Amtsgericht Schwerin hat Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erlassen, der eine 17-Jährige vergewaltigt haben soll. Der Mann soll die junge Frau nachts in seinem Auto zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Er habe sie zuvor am Samstagabend in einer Diskothek in Schwerin kennengelernt. Die Frau hatte den Fall am Sonntagvormittag angezeigt.