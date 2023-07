Vier Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl Foto: Frank Mächler/dpa up-down up-down Teil des Goldschatzes 18 Goldklumpen bei Festnahme gefunden Von dpa | 20.07.2023, 11:26 Uhr

Bei der Festnahme eines der vier Verdächtigen nach dem Goldschatz-Diebstahl von Manching haben Ermittler 18 Goldklumpen sichergestellt. Es handle sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um einen Teil der Beute von dem Museumsdiebstahl in Oberbayern, teilte das bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München mit. Einer der festgenommenen Männer habe die Klumpen in einer Plastiktüte bei sich gehabt, als er am Dienstag festgenommen wurde.