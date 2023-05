Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle 18-Jährige bei Autounfall auf Rügen leicht verletzt Von dpa | 08.05.2023, 06:24 Uhr

Bei einem Autounfall auf der B196 ist eine 18-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau aus Rügen befuhr am Sonntagnachmittag die Bundesstraße aus Richtung Zirkow kommend in Richtung Pantow, als sie von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau fuhr dann gegen einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war am Montag zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 20.000 Euro.