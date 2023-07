Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen 18-Jähriger fährt mit Moped gegen Stumpf: Zwei Verletzte Von dpa | 18.07.2023, 07:13 Uhr

Eine verbotene Mopedfahrt auf einem Radweg auf der Insel Rügen kommt einen 18-jährigen Fahrer teuer zu stehen. Der Fahrer verunglückte am Montagabend an der Strandpromenade bei Baabe (Vorpommern-Rügen) mit dem Simson-Krad und wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein junger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.