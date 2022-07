ARCHIV - Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 18-Jährige schlafwandelt nachts und stürzt aus fünfter Etage Von dpa | 18.07.2022, 07:48 Uhr

In Neubrandenburg ist eine junge Frau aus einem Fenster in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht in der Oststadt.