Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit Mitgliederrekord Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Unfälle 18 Menschen 2022 in Mecklenburg-Vorpommern ertrunken Von dpa | 23.02.2023, 11:36 Uhr

In Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 18 Menschen ertrunken - und damit deutlich weniger als 2021. Es handelte sich um 13 Männer und 5 Frauen. Das geht aus der Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Donnerstag in Hannover vorgestellt wurde.